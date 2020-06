Coronavirus, dal 10 luglio in Lombardia saranno riaperte le discoteche

Il presidente della Regione Lombardia Attilia Fontana ha firmato l'ordinanza che dispone la riapertura delle discoteche per il prossimo 10 luglio.

Nella giornata del 29 giugno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza con cui delibera la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo a partire dal prossimo 10 luglio. Il provvedimento è tuttavia valido soltanto per le strutture all’aperto ed è contenuto all’interno della stessa ordinanza che dispone l’obbligo di mascherina fino al 15 luglio e la ripresa degli sport di contatto sempre a partire dalla data del 10 luglio.





Lombardia, discoteche aperte dal 10 luglio

La riapertura delle discoteche e delle sale da ballo all’aperto è stata inserita all’interno dell’ordinanza regionale che dispone tutte le attività pubbliche e commerciali dal 1° al 14 luglio e che prevede anche il via libera, sempre a partire dal 1° luglio, a congressi e manifestazioni fieristiche sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e utilizzando l’apposita mascherina.

Proprio a proposito di quest’ultima, il presidente Fontana si è detto concorde con il mantenimento dell’obbligo malgrado l’aumento della temperatura di questi mesi estivi: “Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio. […] Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina.

[…] Come vedete anch’io la indosso, non senza sacrificio”. Oltre all’obbligo di mascherina, nell’ordinanza viene anche confermato l’obbligo di controllo della temperatura corporea sui luoghi di lavoro, temperatura che come già noto non deve essere superiore ai 37,5 gradi centigradi.