Coronavirus Roma, positivi alcuni dipendenti comunali ad Ostiense

Il coronavirus circola ancora a Roma, alcuni dipendenti comunali di via Ostiense sono risultati positivi.

Alcuni dipendenti comunali di Roma sono risultati positivi al test sierologico del coronavirus e dunque la prassi ha imposto che tutti i loro contatti, compresi i colleghi di lavoro, siano finiti in quarantena. A renderlo noto è il Campidoglio in un breve comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di domenica 28 giugno in cui scrive: “È stata disposta la chiusura e la sanificazione degli uffici della sede dipartimentale di Roma Capitale di via Ostiense 131L, per la giornata di martedì 30 giugno.

Alcuni dipendenti sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19“.



Roma, positivi alcuni dipendenti comunali

Nel comunicato diffuso dal comune di Roma non vi è nessuna specifica in merito al numero di dipendenti comunali che sarebbero stati contagiati all’interno della struttura che ospita il Dipartimento Risorse Economiche in via Ostiense.

L’accaduto riporta alla memoria quanto già avvenuto lo scorso marzo quando una dipendente del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale era risultata positiva al coronavirus e si erano registrati diversi casi di contagio tra gli impiegati negli uffici comunali, vedi in I, V e XV municipio e presso la Ragioneria generale.

Roma è stata inoltre teatro di diversi focolai nel corso delle ultime settimane. Prima di tutti l‘Istituto San Raffaele che ha fatto aumentare il numero di positivi di oltre 100 unità e su cui è stata avviata un’indagine. Poi i casi della Rai di Saxa Rubra, del palazzo di Garbatella e dell’Istituto religioso Teresianum. Ciascuno di questi casi sembra essere rientrato, ma invitano tutti a considerare il fatto che il coronavirus non sia scomparso e che quindi il livello di attenzione debba rimanere molto alto.