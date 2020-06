Lui, un ex vigile, spara alla moglie, e poi si sucida. La donna resta gravemente ferita. Succede in periferia di Grosseto, nella notte.

Uomo spara alla moglie e poi si suicida, lei è gravemente ferita: succede in’abitazione in periferia di Grosseto, dopo una lite avvenuta le sera prima. La moglie è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Siena. La Procura di Grosseto sta indagando sulle dinamiche.

In periferia di Grosseto sono stati trovati il corpo di un uomo e della moglie, gravemente ferita. L’abitazione dei due si trova in Via Aurelia, nella zona artigianale, molto isolata rispetto ad altre case. Questo isolamento spiegherebbe perché nessuno sia riuscito a dare l’allarme.

La prima ipotesi al vaglio dei carabinieri è quella di un suicidio-omicidio, culmine di una lite cominciata la sera prima. L’uomo, un ex agente di polizia, 60 anni e in pensione da due, avrebbe sparato alla moglie nella notte e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. La donna è rimasta gravemente ferita, e per questo è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Siena con l’elisoccorso.

Sul posto per le indagini è arrivato anche Giovanni De Marco, magistrato di turno della Procura di Grosseto.





In pochi giorni, questo è il secondo caso di omicidio-suicidio che ha luogo in un ambiente familiare. A Margno, Mario Bressi ha ucciso i suoi due figli e poi si è suicidato, buttandosi giù da un ponte.

Il gesto è stato pianificato, a testimonianza della lucidità dell’uomo nel compiere questo atto. Secondo le prime ipotesi messe sul tavolo dagli inquirenti, l’uomo non avrebbe accettato la separazione attualmente in atto con la moglie e si sarebbe dunque vendicato sulla donna togliendole per sempre i due figli.