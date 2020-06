Lorenzo Riccardi ha condiviso sui social le foto del suo nuovo tattoo, ma tra i commenti sono apparse anche delle accuse su Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi ama spesso condividere i momenti della sua vita e della sua storia con Claudia Dionigi su Instagram. Lo fa del resto fin dai tempi di Uomini e Donne, quando venne accusato di essere alla ricerca della popolarità. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ha tuttavia dimostrato ampiamente il contrario, rendendolo peraltro uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori di Canale 5.

Lorenzo Riccardi: critiche sui social

Di recente Lorenzo ha voluto condividere con i follower una novità che lo riguarda. Si tratta nella fattispecie del nuovo tatuaggio che si è fatto fare, ossia un disegno che gli copre interamente la schiena. Tra i tanti commenti positivi, l’ex tronista ha però ricevuto anche delle pesanti critiche, che hanno finito per tirare in ballo anche la sua relazione con la Dionigi.

Visualizza questo post su Instagram Love for my dog 🐕 Un post condiviso da Lorenzo Riccardi🐍 (@lorenzo.riccardi17) in data: 26 Giu 2020 alle ore 7:06 PDT

Alcuni hanno precisato come secondo loro il tatuaggio di Lorenzo Riccardi sia inguardabile. Altri invece hanno preso di mira proprio la sua persona, accusandolo di non essere più innamorato di Claudia. A onor del vero, fino a questo momento la coppia non ha mai mostrato segni di cedimento e anche nelle loro ultime Stories appaiono felici e affiatati. Come si concilierebbero dunque le accuse degli haters con le immagini postate sui social?