Con la riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen, dal 1° luglio verrà riaperta anche l'area imbarco E dell'aeroporto di Roma Fiumicino.

Tramite un comunicato stampa diffuso nella giornata del 30 giugno, la società Aeroporti di Roma ha reso noto che a partire dal prossimo 1° luglio verrà riaperta l’area imbarco E dell’aeroporto di Fiumicino, precedentemente chiusa lo scorso 27 marzo a seguito delle cancellazioni dei voli causate dall’emergenza coronavirus.

La ripartenza dell’imbarco E arriva di pari passo con la riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen prevista sempre per la data d mercoledì 1° luglio.





Riapre l’imbarco E dell’aeroporto di Fiumicino

Come specificato dalla stessa società nella nota ufficiale, con la riapertura dell’area di imbarco E sarà prevista una riconfigurazione degli spazi all’interno dello scalo aeroportuale: “Dal primo luglio, mentre tutte le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza verranno ancora effettuati al Terminal 3, non saranno invece più utilizzati i moli B e D, finora riservati rispettivamente ai voli nazionali/Schengen e Extra Schengen.

Tutti i voli saranno operati dalla area di imbarco E, dove per l’occasione è stata installata una nuova area per il controllo dei passaporti e dalla quale saranno possibili anche i transiti da e per destinazioni extra Schengen”.

Sempre con la riapertura dell’area E rimangono valide tutte le disposizioni governative in merito al contenimento del coronavirus negli spazi pubblici, compresi dunque il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo della mascherina protettiva: “L’ingresso in aerostazione, previo controllo delle temperatura corporea con i termoscanner, è consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali attraverso l’ingresso 5 piano partenze del Terminal 3 e al mezzanino sempre del Terminal 3 per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria.

L’uscita dal terminal è consentita a livello partenza del Terminal 3 dalla porta 3 e a livello arrivi dalla porta 2″.