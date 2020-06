Cade dal terzo piano ed è grave a Ferrara: il bimbo di 6 anni si trova in prognosi riservata.

Dramma nella serata di lunedì 29 giugno a Santa Maria Codifiume, provincia di Ferrara, intorno alle ore 21:30: un tonfo terribile ha allertato una mamma che ha fatto la tragica scoperta. Un bimbo di 6 anni cade dal terzo piano a Ferrara e adesso si trova in prognosi riservata in condizioni molto gravi.

Come riportano le cronache locali, immediati sono scattati i soccorsi: l’eliambulanza l’ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti hanno raccolto le testimonianze ed eseguito i primi accertamenti che, al momento, porterebbero ad escludere un fatto doloso. Si tratterebbe di una tragica fatalità.

Ferrara, bimbo cade dal terzo piano

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – grazie anche alle testimonianze della mamma presente in casa – il bimbo di 6 anni, dopo essersi recato in bagno, si sia arrampicato sul davanzale della finestra da dove avrebbe perso l’equilibrio cadendo al suolo. In casa c’erano la madre con altri quattro minori, il padre era fuori per motivi di lavoro.



Scossa la comunità di Santa Maria Codifiume: la famiglia, di origini pachistane, è molto conosciuta nella zona. Immediati sono scattati i soccorsi per poter salvare la vita al piccolo di 6 anni. Fortunatamente, i traumi riportati – seppur gravi – non hanno messo in pericolo di vita il bimbo.