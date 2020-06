Il calciatore 20enne Alessio Bari è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Tivoli, finendo ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Sono ore di apprensione per il 20enne Alessio Bari, giovane calciatore in forza al Villalba Ocres Moca 1952 rimasto coinvolto in un incidente stradale a Tivoli nel pomeriggio di domenica 28 giugno. Il ragazzo, alla guida del suo motorino lungo via Tiburto, ha infatti perso il controllo del veicolo finendo contro un veicolo parcheggiato a lato della strada.

L’impatto è stato molto violento, tanto da rendere necessario il trasporto nel reparto di terapia intensiva, dov’è attualmente ricoverato in gravi condizioni.





Tivoli, incidente per Alessio Bari

Il giovane si trova al momento ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Giovanni, dov’è giunto trasportato da un’ambulanza chiamata da alcuni passanti che avevano assistito all’incidente.

Sul luogo dello schianto sono inoltre intervenuti in seguito anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che attualmente stanno svolgendo degli accertamenti al fine di chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno comportato la perdita di controllo del ciclomotore da parte del 20enne.

Dopo giorni in cui amici e compagni di squadra hanno fatto il tifo per Alessio, nella serata del 30 giugno è finalmente giunto un messaggio della giovane promessa del calcio sul proprio profilo Instagram, dove dal suo letto d’ospedale scrive: “Vorrei ringraziare e rispondere a tutti ma siete veramente tanti.

In tanti momenti della vita mi sono sentito solo,mi sono arrabbiato per stupidaggini, ma solo ora so quante persone mi amano e quanto e bella la vita. Sento l’onore di volevi bene tutti”.