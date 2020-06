Napoli, contagi sotto controllo dopo i festeggiamenti Coppa Italia

La preoccupazione per il coronavirus a Napoli dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia era tanta, ma dopo due settimane non si registrano contagi.

I contagi da coronavirus a Napoli dopo i festeggiamenti della Coppa Italia non hanno subito variazioni importanti. Due settimane dopo la grande festa dei tifosi tra le piazze e le vie della città, si può dire che gli assembramenti in quell’occasione non hanno portato a un aumento significativo dei contagi.

Coppa Italia, contagi fermi a Napoli

I festeggiamenti dei tifosi per la vittoria del Napoli in Coppa Italia aveva destato molto polemiche. Le misure di contenimento del coronavirus, infatti, non erano state rispettate: le persone sono scese in piazza senza rispettare il distanziamento e senza portare la mascherina. Per questo è scattato un monitoraggio anti-covid della durata di due settimane.

I bollettini quotidiani della Protezione Civile parlano chiaro. Nella regione Campania, negli ultimi giorni, hanno registrato pochi nuovi casi, per la maggior parte ascrivibili al territorio mondragonese. La zona rossa di Mondragone adesso è sotto controllo, e i contagi giornalieri continuano a scendere. Quindi, nonostante gli assembramenti di quella sera, non ci sono stati nuovi contagi.

“Questo è il segno che il coronavirus oggi in Campania circola davvero poco.

Anche le poche decine di positivi asintomatici hanno una carica virale talmente bassa che non si rilevano significativi focolai. Una ragione in più per essere ottimisti, ma anche per non abbassare la guardia. Questo è il risultato del contenimento e della prevenzione portati avanti per mesi” hanno dichiarato, a IlMattino, gli infettivologi ed epidemiologi consulenti della cabina di regia regionale della Protezione Civile.