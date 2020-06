Tragedia a Noci, Puglia, dove un bimbo di 12 anni è morto soffocato per avere ingerito una mozzarella. Inutili i soccorsi del 118.

Un bambino di 12 anni muore durante il pranzo in famiglia, soffocato da una mozzarella. Succede a Noci, provincia di Bari. La famiglia ha tentato le prime manovre di soccorso, ma senza successo: quando sono arrivati i soccorsi non c’era più niente da fare.

Aperte le indagini per approfondire le dinamiche della morte del piccolo.

Noci, muore a 12 anni soffocato da una mozzarella

La tragedia si è svolta all’ora di pranzo, davanti agli occhi dei familiari. Da quanto si può dedurre dalle prime testimonianze, il 12enne stava mangiando una mozzarella, che probabilmente gli è andata di traverso, ostruendo le vie respiratorie.

La madre e la sorella hanno tentato di liberare le vie respiratorie, e poi hanno chiamato i soccorsi. Quando il 118 è giunto sul posto, a nulla sono serviti i loro interventi. Alle 14.00 hanno dovuto dichiarare il decesso del bambino.

I Carabinieri hanno doverosamente informato il pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Bari. Adesso le Fiamme Gialle hanno aperto le indagini per approfondire le dinamiche della morte per soffocamento del 12enne.

Sono previste per oggi, martedì 30 giugno, le esequie. Ma potrebbero subire un rinvio qualora l'Autorità Giudiziaria disponesse l'autopsia sul corpo del ragazzo proprio per confermare le cause del decesso.





Morire per soffocamento da cibo, soprattutto quando si è piccoli, purtroppo non è raro: l’anno scorso a Roma è morta una bambina di 8 anni, soffocata sempre per una mozzarella, alla mensa scolastica.

È morta dopo una notte di agonia.