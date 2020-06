Tra Cesena e Forlì, alla grotta urlante, una studentessa di 22 anni si arrampica sulle rocce per fare un tuffo, ma scivola e muore. Inutili i soccori.

Una studentessa in gita con gli amici, un tranquillo lunedì nella zona di Premilcuore, tra Cesena e Forlì, dove si trovano le suggestive grotte Urlanti. La ragazza per fare un tuffo si arrampica sulle rocce, ma scivola e muore, dopo una caduta di dieci metri.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma la studentessa è morta nel tragitto verso l’ospedale. Si indaga sulle dinamiche dell’incidente.

Scivola sulle rocce: muore studentessa

Una gita con gli amici trasformata in tragedia. Luna Fiorio è una studentessa di origini tedesche, in Italia per svolgere un erasmus presso l’università di Bologna. Lunedì pomeriggio decide di andare a visitare la Grotta Urlante, tra Cesena e Forlì, nella zona di Premilcuore.

Nei pressi del fiume Rabbi, la ragazza si è arrampicata sulle rocce per fare un tuffo ma è scivolata e ha battuto la testa, dopo una caduta di circa dieci metri. Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa avrebbe scavalcato una barriera di protezione per raggiungere il posto del tuffo. Un gesto imprudente, che può costare la vita, come è successo anche alla ragazza che è scivolata da una scogliera per fare un selfie.

La dinamica dei fatti adesso è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Meldola.





Gli amici hanno subito allertato il 118, che è intervenuto sul posto. I medici hanno operato direttamente sull’ambulanza, mentre non è stato possibile far intervenire l’elisoccorso per il forte vento.

La ragazza, però, è morta nel tragitto verso l’ospedale. Il Pubblico Ministero sta già organizzando la restituzione della salma alla famiglia in Germania.