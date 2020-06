Mattia Da Ros è un ragazzo della provincia di Treviso morto nel sonno a soli 18 anni.

Un ragazzo di soli 18 anni, Mattia Da Ros, è morto improvvisamente nel sonno sabato 27 giugno a Castello Roganzuolo, frazione del Comune di San Fior, in provincia di Treviso. Dopo pranzo Mattia è andato in camera per riposare, ma, poche ore più tardi, sono stati i suoi familiari a trovarlo steso sul letto senza vita.

Il ragazzo era uno studente dell’Itis Planck di Lancenigo e godeva di ottima salute.

Treviso, ragazzo muore nel sonno

Stando a quanto riportato da La Tribuna di Treviso, non appena i genitori si sono accorti che Mattia non dava più segni di vita hanno allertato i soccorsi che però hanno potuto solo constatare il decesso del giovane.

La Procura di Treviso, su segnalazione dei carabinieri di San Fior, ha disposto l’autopsia per stabilire quali siano state le esatte cause del decesso.



La comunità del piccolo paese in provincia di Treviso è naturalmente sotto choc. Tutti conoscevano Mattia e la sua famiglia che gestisce un emporio edile in zona. La nonna del giovane ha chiesto al parroco del paese di suonare le campane a lutto. Sconvolti i compagni di classe dell’Itis Max Planck di Lancenigo dove Mattia aveva da poco finito il quarto anno, l’anno prossimo avrebbe affrontato la maturità.

Gli amici lo ricordano come un ragazzo solare, pieno di entusiasmo e di buon cuore. Lo scorso novembre la classe frequentata da Mattia era già stata colpita da un tragico lutto: Nicolò Di Giacomo di Casale sul Sile era morto in un incidente stradale in Viale Felissent. La data dei funerali di Mattia Da Ros verrà fissata solo dopo l’esito dell’autopsia.