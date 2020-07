Per le scuse alla Calabria easyJet ha realizzato un video emozionale su Instagram con i pareri dei calabresi stessi.

Mai come nel 2020 la Calabria si sta ponendo al centro dell’attenzione in tempi di turismo. Essendo una delle Regioni “Covid-Free” c’è la speranza di incrementare il turismo che, negli ultimi anni, non ha fatto registrare numeri ‘positivi’.

Per questo motivo, per esempio, Klaus Davi – massmediologo e consigliere di San Luca – ha realizzato una campagna pubblicitaria anti-Nord e a favore esclusivamente delle spiagge della Locride. Uno spot che ha causato non poche polemiche.

Le stesse che ha visto protagonista la Calabria dopo quanto ‘raccontato’ nella sezione ‘ispirami’ di EasyJet, compagnia aerea low cost. Ma che adesso vuole correre ai ripari. E dopo aver già chiesto scusa con un messaggio ‘aziendale’, ha deciso di improntare una campagna pubblicitaria emozionale per invogliare i turisti a visitare la Regione Calabria.

EasyJet: le scuse alla Calabria sono virali

Con un video su Instagram, infatti, l’azienda di velivoli a basso costo ha annunciato di voler voltare pagina e di riconoscere, nuovamente, il grave errore di comunicazione. Ma le scuse, a volte, rischiano di non bastare. O almeno, di questo avviso è EasyJet: “Abbiamo deciso che le scuse alla Calabria non bastavano. E che era nostro dovere far conoscere quanto sia splendida a più persone possibile”.





“Vogliamo voltare pagina per non ripetere i nostri errori e guardare invece avanti – scrive su Instagram la compagnia -, per fare conoscere le bellezze della Calabria a sempre più turisti. Per questo, stiamo riscrivendo sul nostro sito la guida dedicata alla Calabria, partendo dai contributi di persone che ci sono state e che giustamente se ne sono innamorate.

E questa sarà solo la prima di una serie di guide dedicate alle bellissime regioni italiane”.