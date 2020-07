Incidente stradale nel monzese, bambino di 11 anni travolto da un’auto

Un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, finendo travolto da un'auto.

Attimi di angoscia a Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, dove nella giornata del 30 giugno un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale finendo travolto da un’automobile lungo via Concordia, nel centro del paese.

Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine sembra che il bambino stesse attraversando la strada e che l’automobile coinvolta, una Fiat Panda, non si sia accorta di lui travolgendolo, fortunatamente a velocità non elevata. L’11enne è stato in seguito trasportato all’ospedale di Bergamo, dove non risulta in pericolo di vita.



Incidente stradale a Mezzago, travolto 11enne

A causa della bassa velocità del veicolo l’impatto non è stato per fortuna troppo violento, con il bambino che avrebbe riportato soltanto ferite superficiali. Sul posto sono tuttavia giunti immediatamente gli operatori sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in codice giallo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova al momento ricoverato seppur in condizioni non gravi.

Giunti sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 16 all’angolo con via Don Minzoni, anche gli agenti di Polizia Locale del corpo Brianza Est, che hanno effettuato i rilievi necessari al fine di chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Non è infatti ancora chiaro se il ragazzino stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno o se si fosse allontanato dai propri genitori.