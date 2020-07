Il meteo di luglio è sempre imprevedibile: dopo il caldo africano rischio neve in Italia.

Meteo instabile a luglio, in tutta Italia e non solo. Come già segnalato dai centri meteorologici, nei primi giorni del mese si registreranno temperature alte, a causa dell’aria proveniente dall’Africa; verso la fine della settimana, invece, ci aspetta un abbassamento della temperatura e rovesci, causati dall’arrivo di un ciclone di bassa pressione dall’Artico.

Luglio, in Italia meteo instabile

Il mese di luglio si prevede all’insegna del caldo, ma bisognerà attendere ancora un po’. L’aria proveniente dal Nord Africa, infatti, farà alzare le temperature fino a 35°, per poi scendere intorno a venerdì 3 luglio. A partire da venerdì, infatti, il nostro Paese verrà investito da aria leggermente più fresca e instabile, che porterà anche piogge e forti venti.

Lo scontro tra l’aria calda proveniente dall’Africa e la bassa pressione più fredda proveniente dal nord, causerà rovesci, temporali e colpi di vento su tutta la penisola. Anche i bollettini della Protezione Civile, mettono in allarme su possibili rovesci a partire dalle zone del nord-est dell’Italia.

Neve in Italia?

L’abbassamento delle temperature è causato in parte dalla bassa pressione ricolma di aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico, che si fermerà tra Islanda e Scandinavia, ma che influenzerà anche le temperature europee. Non si esclude la comparsa di neve a bassa quota. Anche la Scandinavia ha molto sofferto per la presenza del caldo. Quest’anno ha registrato temperature record, fino a 33° in alcune località, decisamente insolita per quelle zone.