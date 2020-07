Neonato beve l'acqua del bagnetto, che contiene anche del sapone, finendo così ricoverato in ospedale d'urgenza.

Intorno alle 22 circa di martedì 30 giugno 2020, un neonato beve l’acqua del bagnetto e finisce ricoverato d’urgenza in ospedale. I fatti sono avvenuti presso un’abitazione di Maniago in Friuli Venezia Giulia, dove una piccola nata a giugno ha ingerito il liquido contenente sapone.

Neonato beve l’acqua del bagnetto

La bimba stava facendo un bagno in presenza dei genitori, quando ha ingerito parte dell’acqua contenuta nella vasca per neonati. Il sapone presente nel liquido le ha provocato una grave crisi respiratoria, così i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

All’arrivo, il personale medico ha constatato la gravità dell’incidente e optato per il trasporto della piccola presso l’ospedale di Pordenone. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata ma fuori pericolo di vita, secondo le prime indiscrezioni emerge l’accidentalità dell’episodio.

Vittime di genitori distratti

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, sarebbe potuta finire molto peggio com’è accaduto ad una famiglia in Tennessee. La madre aveva lasciato i figli, due neonati di 11 e 23 mesi, incustoditi per andare a fumare una sigaretta mentre stavano facendo il bagnetto. Uno dei due è purtroppo annegato. Su di lei pende l’accusa di omicidio di primo grado per la morte del figlio di 11 mesi, Aiden Leonardo.

Stessa sorte per un bimbo di 9 mesi in Florida, lo scorso 20 dicembre 2019. Il piccolo Cameron Davis stava giocando con i fratellini di 2 e 3 anni quando all’improvviso è annegato. Anche in questa occasione, si è trattata di una fatalità avvenuta mentre i genitori non erano presenti.