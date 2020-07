Coronavirus, bimbi positivi a Roma: chiusi ristorante e centro estivo

Due bambini che avevano partecipato a una cena scolastica sono risultati positivi al coronavirus a Roma. Chiuse due strutture in cui si erano recati.

Nella giornata del 2 luglio due minori sono stati trovati positivi al coronavirus a Roma, nel quartiere Casilino, dopo che avevano partecipato a una cena scolastica. I due bambini, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma, mentre le autorità sanitarie hanno nel frattempo imposto la chiusura del centro estivo e del ristorante in cui i due si erano recati a seguito dell’indagine epidemiologica.

Coronavirus, due bambini positivi a Roma

Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, la cena incriminata si sarebbe svolta lo scorso 26 giugno e avrebbe visto la partecipazione di una trentina di persone che al momento stanno venendo sottoposte ai controlli di rito.

Il ristorante in questione è situato nella zona Graniti mentre il centro estivo nella zona Borghesiana-Finocchio, entrambe site all’interno del VI Municipio della Capitale.

Sull’episodio si è espresso anche l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato, che ha commentato: “Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test l’indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone.

Saranno ora tutti testati“. D’Amato ha inoltre invitato la cittadinanza a mantenere sempre le giuste precauzioni al fine di evitare il contagio da coronavirus, dato che come dimostrano anche i recenti focolaio esplosi in tutto il Paese l’emergenza sanitaria non è ancora finita: “Avverto un calo di tensione bisogna tenere sempre alta la guardia e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti”.