Nella giornata del 1 luglio sono stati ritirati dei lotti di vongole veraci dal mercato di Napoli, contenenti tracce di Escherichia Coli. L’allarme è stato lanciato dal sistema rapido di controllo degli alimenti che ha provveduto al ritiro immediato dai banchi del pesce della città campana.

Napoli, ritirate vongole con Escherichia Coli

Il Rasff (sistema di controllo degli alimenti) nella giornata del 1 luglio ha ritirato dal mercato di Napoli un lotto di vongole veraci che contenevano Escherichia Coli, un batterio altamente pericoloso per l’uomo.

Il Rasff non aveva specificato i lotti incrimati e quale area di produzione da ispezionare, optando per il ritiro dal commercio preventivo.

Ricordiamo che a Napoli, soprattutto in estate, le vongole e i molluschi sono tra gli alimenti più diffusi sulle tavole dei napoletani.





Report del Rasff

Nel report si specifica che “alcune partite di molluschi prodotti in Italia e destinate al consumo interno ma anche quello in Croazia di vongole veraci (genere Venus Gallina), che potrebbero comportare un serio rischio di contaminazione delle vongole con il micro-organismo patogeno Escherichia Coli”.

Il batterio è molto pericoloso per il nostro organismo, per via delle sue tossine che provocano problemi ai reni e all’apparto digerente. Non è insolito che colpisca i bambini o chi presenta un sistema immunitario già compromesso. Intanto il Rasff raccomanda di acquistare vongole veraci e molluschi di ogni genere solo “attraverso i canali autorizzati all’interno di sacchetti con etichette che ne riportano la provenienza“.