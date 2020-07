Incidente a Cinisello Balsamo: investita una bambina di 4 anni

Incidente a Cinisello Balsamo, gravi le condizioni di una bambina di 4 anni investita da un'auto.

Il comune di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, è stato teatro di grave incidente nel quale una bambina di soli 4 anni è stata investita da un’auto per cause ancora tutte da accertare. L’episodio si è verificato questa mattina, 2 luglio, intorno alle 8:30 in piazza Soncino di fronte alla parrocchia di San Martino in Balsamo.

A seguito del forte impatto la bimba sarebbe sbalzata a circa un metro di distanza riportando un trauma cranico oltre che dolori e contusioni su tutto il corpo. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso con gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla bimba. Successivamente la piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivata circa un’ora dopo l’incidente: le sue condizioni vengono descritte come gravi.

Incidente a Cinisello Balsamo: grave una bambina

La polizia locale di Cinisello Balsamo sta effettuando tutti i rilievi del caso in quanto a loro spetterà ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell’auto. Non si sa ancora se l’investimento sia avvenuto nei pressi o sulle strisce pedonali o altrove.





La mattinata di Cinisello Balsamo purtroppo non si è limitata “solo” all’incidente della bambina di 4 anni visto che circa un’ora dopo un uomo di 35 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici.

Il sinistro si è verificato in via Fratelli Picardi: il ciclista nell’incidente ha riportato un trauma cranio-facciale ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo.