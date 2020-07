Il Policlinico Vanvitelli di Napoli è Covid free: dimesso l’ultimo paziente

Dopo aver firmato le dimissioni dell'ultimo paziente contagiato, il Policlinico Vanvitelli di Napoli è diventato Covid free.

L’ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli è diventato Covid free dopo aver firmato le dimissioni dell’ultimo paziente contagiato dal coronavirus giovedì 2 luglio. In totale la struttura, da quando è iniziata l’epidemia in Italia, ha seguito circa una cinquantina di casi.

Policlinico Vanvitelli di Napoli Covid free

L”ultimo paziente infetto con cui il centro ha avuto a che fare si trova ricoverato nel Padiglione 3 del complesso di Cappella Cangiani. Il direttore dell’UOC Malattie Infettive Nicola Coppola ha però concesso l’autorizzazione per dimetterlo e così l’ospedale sarà ufficialmente libero da contagiati e potrà tornare alla normalità.

Nel periodo dell’emergenza sanitaria la struttura aveva messo a disposizione 25 posti letto dedicati esclusivamente ai pazienti con il virus in cui erano impiegati medici, personale sanitario specializzato, infettivologi, pneumologi cardiologi, e personale infermieristico e socio-sanitario.

Il direttore generale del Policlinico Vanvitelli, Antonio Giordano, ha quindi ringraziato tutto il personale medico e infermieristico per l’assistenza offerta.





Ha poi sottolineato come la struttura si stata un valido supporto all’emergenza pandemica e che anche ora che non avrà più pazienti positivi non abbasserà la guardia.

Il Vanvitelli non è l’unico ospedale campano ad essere diventato Covid free: pochi giorni prima anche il Policlinico Federico II di Napoli aveva dimesso le ultime persone contagiate dal coronavirus.