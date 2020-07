Sarebbe stato un viaggio di lavoro in Serbia la causa del focolaio di coronavirus innescatosi in una ditta a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza.

Un viaggio di lavoro in Serbia ma soprattutto l’irresponsabilità del primo contagiato: così le ultime ricostruzioni sarebbe esploso il focolaio di coronavirus che ha coinvolto l’azienda Laserjet srl di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, e che negli ultimi giorni ha fatto risalire pericolosamente l’indice di contagio in tutto il Veneto, con grande disappunto del presidente Luca Zaia.

Al momento sono soltanto cinque le persone risultate positive, ma decine quelle poste in isolamento domiciliare dopo essere state a contatto con questi ultimi.





Coronavirus, com’è nato il focolaio di Vicenza?

Secondo le ultime informazioni raccolte dalle autorità sanitarie l’inizio del focolaio sarebbe da datare allo scorso 23 giugno, quando un dirigente della Laserjet e altri tre suoi collaboratori si sono recati in Serbia per una trasferta di lavoro, durante la quale sono entrati in contatto con un 70enne del luogo malato di coronavirus e attualmente in rianimazione in un ospedale serbo.

Una volta tornati in Italia il 25 giugno, il dirigente dell’azienda avrebbe dunque preso parte a una serie di eventi pubblici prima di scoprire la sua positività, tra cui un funerale e una cena di compleanno in una cantina vinicola della zona alla quale erano presenti circa cento persone tra cui il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio, che ha successivamente affermato: “La sala poteva ospitare il doppio delle persone, e si è mantenuto il distanziamento sociale”.

Il rifiuto del ricovero

Con la comparsa dei primi evidenti sintomi da coronavirus, nella giornata del 28 giugno l’uomo si è finalmente recato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove gli è stato fatto il tampone faringeo. Malgrado la proposta dei medici di venire ricoverato nella struttura tuttavia il dirigente ha preferito tornarsene a casa, continuando ad avere incontri di lavoro nelle giornate successive nonostante l’elevato rischio di contagio.

L’uomo ha continuato a rifiutare il trasporto in ospedale persino di fronte alle richieste telefoniche degli operatori sanitari, fino a quando non si è reso necessario il ricovero nella giornata del 1° luglio, quando i sintomi erano divenuti ormai insostenibili per il dirigente.

Attualmente l’uomo di trova intubato nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo, che soltanto un mese prima era stato dichiarato Covid free.

Gli altri quattro positivi

Al momento gli altri positivi sono due dipendenti della Laserjet, di cui uno presente anch’egli alla trasferta nei Balcani, una donna della provincia di Rovigo che ha avuto contatti con il dirigente ora ricoverato e un cittadino veronese, recatosi anche lui in Serbia, che nella giornata del 27 giugno ha preso parte a una festa di compleanno durante la quale non sono state rispettate le norme di distanziamento sociale.