Elisa emoziona i fan: il messaggio speciale

Il messaggio speciale della cantante Elisa, che fa emozionare i fan.

Elisa ha emozionato tutti i suoi fan con un messaggio ricco di bellissime parole piene di commozione. La cantante ha voluto comunicare ai suoi follower quello che prova e che ha vissuto in questi mesi lontana dal palcoscenico e dal suo pubblico.

Elisa ha condiviso una foto bellissima sul suo profilo Instagram, in cui è molto sorridente e dietro ha un cielo azzurro mentre manifesta tanta felicità. La cantante si è lasciata andare ad una riflessione molto profonda, che ha voluto condividere con i suoi fan e che non è passata inosservata. “Mi siete mancati ma siete nei miei pensieri“, con queste parole Elisa, che ha raccontato di aver partecipato al Karaoke di Fiorello, ha aperto il suo cuore.

Elisa emoziona i fan

Elisa ha spiegato ai suoi follower che anche se sono distanti in questo momento si sente molto felice perché sta scrivendo delle canzoni nuove. Tutto sta tornando lentamente alla normalità e la cantante è sicura che ognuno ha imparato qualcosa da questa esperienza difficile, proprio come è stato per lei.

“Mi sento più connessa di prima, sento ancora di più l’importanza di fare cose in cui credo fermamente. L’importanza di vivere ogni istante, di essere presente con me stessa e con la mia famiglia, i miei figli, i miei amici. Sento tutti più vicini” ha scritto la cantante.

La sua riflessione è andata avanti e ha voluto raccontare che per lei è stato un dono poter vivere l’esperienza di aiutare i suoi figli ad imparare cose nuove e di condividere i momenti estivi sull’altalena o facendo i tuffi. “Non voglio dimenticarmi di continuare a leggere con loro, ascoltare le loro voci, ascoltare i loro pensieri puri” ha aggiunto Elisa, che ha cantato durante gli Stati Generali dell’Economia.

Per lei il lockdown è stata un’esperienza intensa e profonda che l’ha avvicinata alla sua famiglia.