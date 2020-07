L'ex primula rossa, Graziano Mesina, è in fuga dopo la sentenza della Cassazione e la condanna definitiva a 30 anni.

L’ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, ha fatto perdere le sue tracce: è in fuga dopo la sentenza definitiva da parte della Cassazione che lo condanna a 30 anni di carcere. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, infatti, è stato respinto il ricorso che i legali di Mesina avevano presentato.

Ciò conferma, invece, l’apertura delle porte del carcere per l’ex primula rossa che dovrebbe scontare 30 anni di prigionia.

Ma secondo quanto riportato dal quotidiano sardo: “Ora per l’ex primula rossa si riaprono le porte del carcere con un provvedimento che potrebbe arrivare in queste ore, anche se lui al momento risulta irreperibile”. Mesina, infatti, dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti era tornato libero per decorrenza dei termini.

Graziano Mesina in fuga

Graziano Mesina è accusato, dalla Dda di Cagliari, di essere stato a capo di due gruppi criminali attivi in punti geografici della Sardegna per coprire l’approvvigionamento di vari tipi di droga, con base in queste due zone dell’isola. Con il rigetto del ricorso presentato dai legali dell’ex primula rossa, però, decade in via definitiva la grazia concessa a suo tempo dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.





Era stato arrestato il 10 giugno del 2013. Era in custodia cautelare in attesa delle motivazioni della sentenza, dopo essere stato scarcerato nel giugno 2019. Mesina si è sempre processato innocente. I suoi legali commentano così la notizia della presunta fuga: “Non abbiamo ricevuto alcun documento da parte della Cassazione, nessun documento ufficiale.

Nessun ordine di esecuzione. E non abbiamo contatti con Mesina da tempo: vive a Orgosolo ed è senza telefono”.