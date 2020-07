Un ragazzo di 25 anni è stato fermato sporco di sangue: accusato dell'omicidio a Jesi di Fiorella Scarponi.

Probabilmente un tentativo di rapina finito nel peggiore dei modi. Sarebbe questo il movente che ha portato all’omicidio in casa di Fiorella Scarponi, a Jesi. La donna di 69 anni è stata assassinata in modo terribile: sgozzata con un vetro rotto mentre si trovava in casa propria.

La vittima, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, + stata aggredita all’alba del 3 luglio.

Per l’omicidio di Jesi è stato fermato già un giovane di 25 anni: il ragazzo è stato trovato dai militari di Jesi ancora sporco di sangue. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, intorno alle ore 5:35 di venerdì 3 luglio un uomo è entrato nell’appartamento della Scarponi. La donna, 69 anni, sarebbe stata svegliata dal rumore dei vetri infranti.

Omicidio a Jesi: morta Fiorella Scarponi

La vittima, infatti, risiedeva al piano terra in via Severi. Allarmata, si sarebbe recata in salotto dove ha trovato il suo assassino che l’ha colpita con un vetro rotto alla gola non lasciandole scampo. Inutili i soccorsi chiamati dal marito – anche lui gravemente ferito -, per la donna non c’è stato nulla da fare.

I militari, accorsi sul posto, hanno iniziato le indagini fino a rintracciare il 25enne che si aggirava in un parco vicino la zona del delitto.





Il giovane era ancora sporco di sangue e per questo motivo è stato portato in ospedale dagli agenti che lo piantonano.

Sarà interrogato e verranno svolti tutti i rilievi del caso per capire se è stato davvero lui a macchiarsi di questo terribile omicidio che ha sconvolto l’intera comunità di Jesi.