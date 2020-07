Tragedia nel vicentino, un ragazzo di 20 anni viene trovato morto sul tetto di un treno. Potrebbe essere stato folgorato.

Un ragazzo di soli 20 anni è stato trovato morto sul tetto di un treno nella stazione di Primolano, a Valabrenta (Vicenza). L’allarme è scattato poco prima delle 7:00 di questa mattina, 3 luglio, e a fare la tragica scoperta è stato il capotreno sceso dal convoglio all’arrivo.

Il treno era partito dalla stazione di Trento di prima mattina, ma nessuno dei passeggeri si era accorto di nulla. Una volta a Primolano la corsa si ferma e per raggiungere Bassano c’è un servizio di corriere. In stazione sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Ragazzo di 20 anni trovato morto sul treno

Il giovane, George Alexandru Ciobanu, era residente a Pergine Valsunana, in provincia di Trento e, secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, potrebbe essere rimasto folgorato mentre praticava parkour sopra la carrozza del treno fermo in stazione nella sua città natale.

Per il loro intervento sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i vagoni – togliendo l’elettricità – per consentire un primo tentativo di soccorso da parte del personale sanitario. Ma il giovane purtroppo era già deceduto. Il personale medico ha inoltre riscontrato anche un forte trauma cranico nella vittima, probabilmente accorso dopo la scarica elettrica e la seguente caduta. Occorrerà ora fare chiarezza sulla morte del 20enne e la speranza delle forze dell’ordine è quella di poter utilizzare i video delle telecamere di sorveglianza della stazione per poter chiarire la dinamica dell’accaduto.