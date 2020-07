Scomparsa Rocco Panetta: il suo corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione dentro un'auto. Documenti accanto al corpo.

Rocco Panetta era scomparso da domenica 28 giugno e ieri, giovedì 2 luglio. Una settimana dopo la scomparsa di Panetta, i carabinieri hanno trovato un’auto con all’interno un corpo in stato di decomposizione. Non è ancora stato fatto il riconoscimento ufficiale della salma, ma accanto a lui i carabinieri hanno trovato i documenti dell’uomo.

Da martedì è diventato irraggiungibile per la famiglia, che, insospettita, ha fatto scattare l’allarme.

Scomparsa Panetta, corpo ritrovato in auto

Rocco Panetta aveva solo 27 anni e l’ultima volta che ha sentito la sua famiglia è stato domenica 28 giugno, intorno alle 15. Quando hanno provato a richiamarlo, il martedì successivo, non ha risposto. I famigliari non si sono da subito allarmati, perché il ragazzo lavorava facendo i turni presso il magazzino di Amazon di Passo Corese (dove è stato trovato il primo caso di coronavirus tra i dipendenti Amazon).

Per questo hanno pensato che stesse dormendo. Il giorno successivo, però, non ricevendo nessuna chiamata, decidono di sporgere denuncia ai carabinieri.





Gli stessi carabinieri hanno rinvenuto un corpo dentro un’auto, in avanzato stato di decomposizione. Il controllo è avvenuto grazie a una segnalazione di alcuni passanti, che sentivano un forte odore proveniente dalla vettura, parcheggiata da giorni nel quartiere Vescovio.

Non è ancora stato possibile identificare la salma, per le condizioni del corpo. Ma accanto al cadavere gli agenti hanno trovato i documenti di Rocco Panetta e alcuni antidepressivi. La cause della morte non sono ancora state accertate.