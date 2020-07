Zangrillo sui dati della Lombardia: "21 morti con Covid-19 e non per coronavirus".

Grandi protagonisti mediatici negli ultimi mesi sono stati senza dubbio i medici e i virologi che, spesso, hanno contribuito a stimolare opinioni diverse rispetto all’emergenza coronavirus. Colui che forse più di tutti ha optato per una visione diversa rispetto ai propri colleghi è Alberto Zangrillo, primario all’ospedale San Raffaele di Milano, che nelle scorse settimane aveva definito il virus morto clinicamente.

Pronte erano arrivate le risposte piccate di altri esperti contribuendo a generare spesso dubbi sul reale livello di pericolosità del virus in Italia.

In Lombardia altri 21 morti, titola Repubblica online. È bene che tutti sappiano che sono persone risultate positive al Covid ma venute a mancare per colpa di gravi patologie pre esistenti o intercorrenti. Fonte : Regione Lombardia. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 2, 2020

Zangrillo sui dati Covid-19 in Lombardia

A questa storia si aggiunge ora un nuovo capitolo con Zangrillo che su Twitter ha commentato i dati sul Covid-19 di ieri comunicati dalla Regione Lombardia e quelli nazionali della Protezione Civile, rimarcando come le 21 vittime non siano morte per il coronavirus, ma con il coronavirus aggiuntosi ad altre patologie.

“In Lombardia – scrive il primario dell’ospedale San Reffaele di Milano – altri 21 morti, titola Repubblica online. È bene che tutti sappiano che sono persone risultate positive al Covid ma venute a mancare per colpa di gravi patologie pre esistenti o intercorrenti. Fonte: Regione Lombardia”. Parole che continuano a creare dibattito tra gli esperti ma anche sui social, dove Zangrillo è finito rapidamente tra i trending topic.