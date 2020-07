"Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene", cosi la mamma di Elena e Diego nella sua lettera d'addio.

La mamma di Elena e Diego, i due gemelli uccisi dal papà, Mario Bressi, ha scritto una lettera d’amore rivolta ai suoi figli che è stata letta da un’amica della donna durante il funerale dei piccoli tenutosi a Gessate in provincia di Milano.

La missiva è stata poi ripresa da Il Giorno e pubblicata. “Ciao nanetti – scrive mamma Daniela – non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama mamma. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto”.

La lettera della mamma di Elena e Diego

“Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma e chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così. Mamma: quell’intercalare che sentivo nominare miliardi di volte al giorno e che ora non sentirò mai più. La felicità è una scelta e voi avevate scelto di vivere sereni e felici nella vostra breve vita con i vostri caratteri differenti entrambi accomunati dal sorriso: Elena un vulcano portavi allegria in ogni luogo, Diego riflessivo e osservatore”.





“Non sono sicuramente stata una mamma perfetta – prosegue Daniela nella sua lettera – come voi non siete stati figli perfetti, ma sono stata me stessa e voi, voi stessi. Voi innamorati perdutamente innamorati della vita io e di voi. So che da ora in poi sarete al mio fianco, il vostro sorriso mi terrà compagnia nei momenti di paura”.

“In questo ultimo saluto – prosegue la mamma di Elena e Diego – vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto. Questa mostruosa esperienza mi sta insegnando che non importa quanto forti possiamo essere, tutti prima o poi abbiamo bisogno di un abbraccio. Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome Elena e Diego – conclude –, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto.

Mi mancherete tantissimo”.