Lunedì 6 luglio si è registrato un brusco aumento dei contagi in Campania: De Luca lamenta un comportamento rilassato.

L’aumento dei contagi da coronavirus in Campania ha spinto il Presidente De Luca a chiedere con urgenza controlli più rigorosi sugli ingressi in Italia. Questo a fronte non solo dei nuovi focolai italiani, tra cui quello di Vicenza e quello in Irpinia causati da un’importazione, bensì anche della situazione specifica della sua regione.

Il commento di De Luca

Ha infatti spiegato che un caso positivo registrato in giornata è relativo ad un cittadino arrivato con un volo diretto New York-Roma, e che ha scoperto di essere positivo una volta arrivato a destinazione dopo aver viaggiato anche in pullman e in treno. In più, ha continuato, si segnalano casi di arrivi di cittadini dell’Est, tra cui braccianti e badanti, in assoluta promiscuità a bordo di pullman, senza nessun controllo efficace.

Ha quindi chiesto un incremento dei controlli a chi rientra in Italia dopo essere stato all’estero. E anche auspicato che i medici di famiglia non sottovalutino i pazienti che presentano sintomi ma li sottopongano subito a tampone. Si è infine lamentato di un “pericoloso rilassamento generale” che rischia di costringere ad “affrontare l’anno scolastico in condizioni gravissime“.

Aumento dei contagi in Campania

Su 775 tamponi analizzati i casi positivi registrati lunedì 6 luglio in Campania sono stati ben 27.

A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi regionale senza però comunicare le zone interessate dai nuovi contagi. Fortunatamente non si è verificato nessun decesso per coronavirus e una persona che lo aveva contratto è guarito, portando il totale delle guarigioni a 4.087 su 4.746 casi totali.