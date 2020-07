Cade dalla finestra e finisce in coma: bambino 4 anni ricoverato in Rianimazione al Brotzu di Cagliari.

Sono ore molto complicate nel nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato d’urgenza un bambino di soli 4 anni che ha riportato gravissime ferite dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione a Tortolì, in Ogliastra.

L’incidente casalingo sarebbe avvenuto intorno alle 20:00 di ieri sera, 5 luglio, quando, per motivazioni ancora tutte da accertare, il piccolo di origini marocchine ha fatto un volo di circa 3 metri nel vuoto finendo sul balcone del piano inferiore. Le sue condizioni vengono descritte come gravi, ma stabili con i medici che mantengono riservata la prognosi. Ciò che si conosce al momento è il fatto che il bambino, dopo il forte impatto, ha riportato grave trauma cranico con amatoma cerebrale.

Bambino cade dalla finestra

A seguito dell’incidente è stata la mamma la prima a soccorrere il piccolo che lo ha trasportato di corsa in auto all’ospedale di Lanusei. Al suo arrivo è stato da subito chiaro che le condizione del bambino erano molto gravi e per questo i medici di turno hanno predisposto il suo trasferimento al Brotzu di Cagliari.





Intorno alle ore 22:00 il bimbo di 4 anni è stato trasportato in elicottero nel capoluogo ed è stato subito ricoverato in Rianimazione dove si trova ora in coma ed è tenuto costantemente sotto controllo. Come già detto le sue condizioni sono considerate gravi, ma stabili e solo nelle prossime ore sarà possibile fare un punto sullo stato di salute del bambino.