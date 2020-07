Rischia di annegare al Lido di Bolzano per essere rimasto esanime sott'acqua: è quanto accaduto ad un bimbo, ora in condizioni critiche.

Sono ore di apprensione in Trentino Alto-Adige dopo che un bambino di cinque anni ha rischiato di annegare in una piscina al Lido di Bolzano. Rianimato sul posto dai soccorritori della Croce Rossa, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Maurizio del capoluogo.

Bimbo rischia di annegare al Lido di Bolzano

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 6 luglio 2020 e ha trasformato in dramma quello che doveva essere un giorno di divertimento. Secondo quanto si è inizialmente appreso il piccolo che si trovava lì insieme ad alcuni familiari ed amici, sarebbe rimasto esanime e incosciente sott’acqua in una delle piscine. I presenti, che si sono accorti di quello che stava accadendo, hanno lanciato l’allarme e i bagnini hanno estratto il piccolo dall’acqua per rianimarlo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118, giunti sul posto con l’auto medica, l’infermiera e un’ambulanza, insieme alla Polizia di Stato. I soccorritori hanno terminato le manovre di rianimazione ma, avendo giudicato molto gravi le sue condizioni a causa della prolungata immersione in acqua, lo hanno intubato per poi trasportarlo in codice rosso al San Maurizio.

Presente al lido anche la Croce Bianca, i cui operatori si sono presi cura dei genitori del bambino molto scossi per quanto accaduto. Mentre i medici faranno di tutto per salvarlo, le forze dell’ordine cercheranno di capire cosa sia successo esattamente e come mai il piccolo abbia perso coscienza mentre era in acqua.