Regione Campania sta per stanziare un premio per il personale sanitario che si è impegnato nella lotta contro il coronavirus.

Per riconoscere l’impegno profuso dal personale sanitario durante l’emergenza coronavirus, Regione Campania ha previsto un premio fino a 1.000 euro non solo per medici e infermieri ma per tutti coloro che hanno contribuito a lottare contro l’infezione.

Premio in Campania per il personale sanitario

Ancora l’amministrazione non ha definito gli importi e la definizione dei requisiti, temi su cui da mesi è aperto un tavolo con i sindacati e le associazioni. Venerdì 10 luglio potrebbe avere luogo la riunione conclusiva durante la quale verrà delineata la fattibilità economica del provvedimento e verrà trovata una mediazione tra le differenti posizioni di Regione e sindacati.

Tra queste c’è per esempio quella della Uil Campania Fpl che prevede un uguale riconoscimento tra medici, infermieri, Oss e operatori vari, indipendentemente dalla qualifica. La bozza di accordo proposta dal sindacato prevede tre fasce di bonus da 300 fino a 1.000 euro ripartiti in base al rischio corso. La fascia A è quella per chi ha lavorato in luoghi a rischio elevato tra cui le unità operative con posti letto esclusivamente dedicati ai positivi, le terapie intensive, i Pronto Soccorso e le camere operatorie ed aree sub intensiva dedicata a pazienti infetti.





La fascia B per il personale impiegato in luoghi a rischio medio, ovvero camere mortuarie in ospedali con aree Covid, attività territoriali, UOSM, SPDC SERT e tutte le altre unità operative e dei Servizi Ospedalieri non ricomprese nella fascia A.

L’ultima fascia è poi riservata a tutta la restante parte del personale in servizio non ricompreso nelle precedenti.