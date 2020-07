A Caserta un 19enne ha perso la vita a seguito di un tragico incidente in scooter.

Dramma a Castelvolturno, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di diciannove anni è morto in un incidente in scooter: gravemente ferito anche il fratello gemello. Lo scooter su cui viaggiavano i due fratelli, residenti di Villa Literno, si è scontrato con un auto.

Alla guida della vettura c’era una donna extracomunitaria, originaria della Sierra Leone. Per uno dei due fratelli, Salvatore Carmellino non c’è stato niente da fare. È morto sul colpo. Ricoverato in ospedale, in terribili condizioni, l’altro gemello. Ancora abbastanza incerte le dinamiche dell’incidente.

Caserta, incidente mortale in scooter

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, i due ragazzi erano stati al mare tutta l’anima giornata e stavano tornando a casa. L’incidente è avvenuto all’altezza di Via Veneto, nella località Pinetamare.

All’improvviso lo scooter su cui viaggiavano i gemelli si è schiantata sulla macchina della donna che viaggiava nella stessa direzione e si accingeva a girare sulla sinistra. Adesso si aprirà un lungo processo giudiziario per accertare le dinamiche dello scontro e, soprattuto, le responsabilità dei protagonisti dell’accaduto. Intanto, il fratello di Salvatore è ricoverato e non si hanno notizie certe da parte dei medici dell’ospedale Pineta Grande che se ne stanno prendendo cura.





Stando alle parole degli inquirenti, i due giovani viaggiavano a velocità senza indossare il casco. Proprio l’assenza di questo mezzo, insomma, avrebbe causato un forte impatto sull’asfalto. Se i due avessero portato il casco non si sa se la situazione fosse andata diversamente.