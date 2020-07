A distanza di tre anni moglie e marito sono morti entrambi per un tumore: lui ha scritto una lettera raccontando della malattia.

Giunge dal Veneto la tragica storia di Aldo e Nilu, marito a moglie morti a distanza di tre anni per la medesima causa, ovvero un tumore. A raccontarla è stato Riccardo Piccoli, presidente del Rugby Conegliano e grande amico dell’uomo con cui aveva giocato nel Cus Padova che ha riportato una lettera scritta da Aldo qualche mese prima di morire.

Pur vivendo in una situazione apparentemente difficile, avendo perso la compagna e lottando contro una malattia da sette anni, si è dichiarato felice per alcune scelte. “Io attualmente ho tante metastasi ossee. Insomma credo che mi rimanga poco ancora. Me lo dicevano anche l’anno scorso, e per questo motivo ho lasciato il lavoro sto con mio figlio e cerco di andare in bici finché riesco“, ha raccontato.

Nonostante ciò nel suo scritto si è definito felice come non mai perché riesce a fare ciò che desidera, vedere gli amici che vuole e apprezzare ogni momento dell’esistenza senza perdere tempo inutilmente, come se gli si fosse spalancata la verità.

“Non pensare che io sia sfortunato, la malattia mi ha anche aperto gli occhi. Sto vivendo in modo meraviglioso, assieme al mio piccolo Daniele“, ha dichiarato. Consapevole che la malattia lo ha reso un uomo migliore, o almeno questo è quello che si sente, non si abbatte né è triste perché riesce a fare le cose che gli piacciono. Una storia, la sua, con un finale purtroppo tragico perché qualche mese dopo la scrittura della lettera la malattia ha preso il sopravvento.