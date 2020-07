È iniziato lo sbarco dei primi 118 migranti sui 180 presenti a bordo della Ocean Viking. La nave è attraccata a Porto Empedocle alle 20:15.

È iniziato intorno alle ore 23 del 6 luglio lo sbarco dei primi migranti dalla nave Ocean Viking, attraccata a Porto Empedocle verso le 20:15 dopo il via libera delle autorità italiane giunto nella giornata di domenica. Dei 180 migranti presenti a bordo, ne sono stati inizialmente trasbordati 118 che verranno condotti sulla nave quarantena Moby Zaza al fine di prevenire ogni possibilità di contagio da coronavirus.

Nel frattempo proseguono le attività di tamponamento degli operatori sanitari, con 95 migranti finora risultati negativi al Covid-19.





Ocean Viking, iniziato il trasbordo dei migranti

La decisione di iniziare subito il trasbordo dei migranti verso la nave quarantena Moby Zaza è giunta dalle autorità marittime in previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per le prossime ore nella zone di Porto Empedocle.

Secondo alcune fonti qualificate che hanno riferito i dettagli all’agenzia Adnkronos infatti: “Il trasbordo può avvenire solo in condizioni di massima sicurezza“.

UPDATE Dopo un giorno di attesa, la #OceanViking ha ricevuto istruzione dalla Capitaneria di prepararsi all’ingresso nell’approdo di Porto Empedocle tra circa 30 minuti (~19:00 CEST). pic.twitter.com/chuVjznTRz — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) July 6, 2020

Nel tardo pomeriggio, l’Ong Sos Mediterranée aveva comunicato l’avvenuta concessione dell’autorizzazione a sbarcare da parte della autorità marittime italiane: “Dopo un giorno di attesa, la Ocean Viking ha ricevuto istruzione dalla Capitaneria di prepararsi all’ingresso nell’approdo di Porto Empedocle”.

Nel corso degli ultimi giorni al largo della Sicilia, sulla nave erano esplose numerose tensioni tra i migranti e i membri dell’equipaggio a causa della lunga permanenza in mare. Una volta saliti a bordo, gli psicologi dell’Aps avevano riscontrato una situazione ormai non più gestibile, anche a fronte di alcuni tentativi di suicidio messi in atto dai migranti.