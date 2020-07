Ostia, sovraffollamento sulle spiagge. Ventenne chiede di spostare l'asciugamano a un ragazzo e viene presa a schiaffi

La spiaggia, in tempi di pandemia, deve adattarsi al distanziamento sociale: gli ombrelloni attaccati e le schiere di asciugamani uno affianco all’altro almeno per l’estate 2020 vanno dimenticati. C’è chi, però, le regole non le rispetta: a Ostia, un ragazzo ha preso a schiaffi una coetanea perché gli aveva chiesto di spostare l’asciugamano per mantenere le distanze.

Ostia, ragazzo schiaffeggia coetanea

Una richiesta di rispettare le regole (tra l’altro, imposte dal governo) è finita in un atto di violenza ai danni di una giovane ragazza: è successo a Ostia, nella spiaggia nei pressi del chiosco Hakuna Matata. Una semplice richiesta, da parte della ragazza ventenne: “Puoi spostare il suo asciugamano, siamo troppo vicini“.

Tra la giovane e il ragazzo è nata una discussione accesa, che è terminata con uno schiaffo che ha fatto cadere a terra la ragazza. Gli altri bagnanti, che assistevano alla lite, hanno preso le parti della ventenne e il ragazzo ha rischiato il linciaggio. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostia sono intervenuti per calmare gli animi. La ragazza, per precauzione, è stata trasportata all’ospedale Grassi di Ostia.





Affollamento sulle spiagge di Ostia

Il litorale di Ostia è sempre più difficile da controllare, man mano che il caldo estivo aumenta: specialmente nel weekend è impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Le spiagge libere accanto agli stabilimenti con ingressi contingentati sono prese d’assalto e il bagnasciuga pullula di persone, una accanto all’altra.

La sindaca Virginia Raggi ha denunciato la situazione: ad Ostia, infatti, sono state abbattute le paline distanziatrici poste nelle spiagge libere.