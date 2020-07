Un 19enne è morto in seguito a un drammatico incidente a Pinetamare: grave il gemello ricoverato in ospedale.

Era stata una giornata all’insegna del mare e del divertimento, poi il buio e il dramma che scuote un’intera comunità, Villa Literno in provincia di Caserta. La famiglia Carmellino piange la prematura scomparsa di Salvatore (19 anni) e spera di non dover dire addio anche al gemello Antonio, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

Un incidente a Pinetamare, in sella al proprio scooter, stravolge la famiglia campana. Intorno alle ore 20 di domenica 5 luglio l’impatto fatale che ha strappato alla vita terrena il giovane Salvatore.

Sulla dinamica dell’impatto sono ancora in corso gli accertamenti, ma secondo gli investigatori lo scontro tra lo scooter e un’automobile potrebbe essere stato causato dall’alta velocità e una mancata precedenza.

Incidente Pinetamare: 19enne muore sul colpo

Secondo quanto ricostruito dalla compagnia dei Carabinieri di Pinetamare, Salvatore era alla guida del suo scooter e stava rientrando dal mare insieme al fratello, seduto dietro. All’altezza dell’incrocio tra via Lombardia e via Veneto, il terribile incidente.

La donna, alla guida della vettura, ne è uscita illesa e in stato di choc. I due gemelli hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti contro un palo e sono stati sbalzati al suolo.

Salvatore è morto sul colpo, mentre il fratello Antonio è rimasto gravemente ferito.





È stato immediatamente caricato in ambulanza dai sanitari accorsi sul luogo dell’incidente e portato all’ospedale di Pinetamare. Qui è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, la prognosi però rimane riservata.