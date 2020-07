Tra le date della riapertura scuola spicca quella dell'Alto Adige che fissa il rientro in classe al 7 settembre.

Ogni Regione avrà un proprio calendario scolastico, come ogni anno. Contrariamente a quanto ci si attendeva dopo le comunicazioni del Governo centrale – sulla possibilità di una riapertura unanime della scuola -, diversi territori hanno già annunciato date differenti rispetto a quella del 14 settembre.

Per esempio, Sicilia e Puglia dovrebbero iniziare dieci giorni dopo, mentre in Campania permane il dibattito causa elezioni regionali.

La scuola riapre in Alto Adige

Tra le date della riapertura scuola spicca quella dell’Alto Adige. Sarà quest’area territoriale a segnare la riapertura della scuola nell’era post-Coronavirus. La data da cerchiare in rosso è una settimana prima rispetto alla deadline fissata dal Ministro Azzolina: in Alto Adige, infatti, gli edifici scolastici riapriranno lunedì 7 settembre.

Ad annunciarlo sono stati i tre consiglieri Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider.





Nel corso di una conferenza stampa, gli amministratori locali dell’Alto Adige hanno spiegato il motivo della decisione: “L’obiettivo è quello di garantire il più possibile la didattica in presenza”.

Il modello che sarà adottato in Alto Adige sarà “a semaforo”. Disco verde per norme su assembramento e igiene, mascherine solo negli spazi comuni; disco giallo (con distanziamento di un metro, obbligo di mascherina e ingressi scaglionati) e infine semaforo rosso (nuovo lockdown e didattica a distanza).

LEGGI ANCHE: Come cambia la scuola con il Pnr

Le date per la riapertura delle scuole

Tra le date per la riapertura della scuola nelle varie Regioni, si registra l’ufficialità del 15 settembre per l’Emilia Romagna e la Toscana.

Il 14 dello stesso mese, invece, sarà la data da cerchiare in rosso in linea generale per tutta Italia sebbene in molte Regioni debbano ancora ufficializzare.