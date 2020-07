Si schianta con lo scooter: muore 47enne di Porlezza. Altri gravi incidenti in moto avvenuti nel weekend

Un tragico incidente è avvenuto nella notte del 4 luglio nei pressi di Porlezza: un motociclista 47enne si è schiantato con il suo scooter ed è morto per l’impatto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un incidente che è costato la vita, quello in cui è stato protagonista un 47enne residente a Porlezza, nel Comasco. A bordo della sua moto, stava percorrendo il tratto di strada di località Cini verso le 21 del 4 luglio, quando si è schiantato nei pressi della galleria di Porlezza.

Subito un’ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza è intervenuta sul posto, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla: l’uomo era già morto. Anche i carabinieri della compagnia di Menaggio sono giunti sul luogo dell’incidente: per loro non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Ancora da chiarire, però, l’esatta dinamica dell’incidente che è costato la vita al 47enne.



Altri gravi incidenti in moto

Un altro incidente, molto simile, è avvenuto nei pressi della galleria del Brienno: un motociclista di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto a bordo della sua moto. Il suo zaino sarebbe finito in una ruota della moto, trascinando l’uomo a terra: le sue condizioni restano gravi. È grave anche un 25enne che, sempre a bordo di una motocicletta, ha perso il controllo del mezzo mentre andava da Onno a Valbrona: nella caduta è finito contro il cancello di una casa.