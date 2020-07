Diversi borghi italiani mettono le case in affitto gratis o le vendono a poco. Questa la scelta salva economia, per promuovere il turismo locale.

Affitto gratis per case in diversi borghi italiani, così come vendite a basso prezzo. Sono diverse le soluzioni pensate da frazioni e piccoli Comuni per cercare di dare una mano a sanare l’economia, puntando molto al settore del turismo ma non solo, in tempi di Coronavirus.

Affitto case gratis o a basso prezzo

Durante l’estate, sono numerose le iniziative lanciate da sindaci tra Nord e Sud Italia per la rivalutazione del territorio e attirare gli avventori nel nostro Paese. La prima di quelle più note arriva da Luserna, provincia di Trento, dove le case si affittano gratis per 4 anni in cambio di volontariato.

Per accedere al bando ci sono alcuni fondamentali requisiti, come il limite di età dai 18 ai 40 anni. Vicino a Reggio Calabria, a Cinquefrondi, alcuni alloggi sono in vendita a 1 euro. Tutti nel centro storico, sono case da 50-60 metri quadrati completamente risistemate e con vista sulle isole Eolie.

A Troina, Enna, uno dei borghi più belli d’Italia, sono diverse le abitazioni in vendita nel centro storico visualizzabili su di un portale specifico.

“Nasce con l’idea di promuovere investimenti stranieri, e non, nel nostro territorio”, spiega il Sindaco Fabio Venezia, che conferma la vendita d’immobili a 1 euro. Stesso prezzo anche a Mussumeli, piccolo comune siciliano da circa 10mila abitanti, che ha venduto 120 case con questa modalità facendo movimentare 7 milioni di euro in 2 anni.

Le soluzioni per i turisti

Per quanto riguarda invece l’affitto ai turisti, ad Aprigliano, provincia di Cosenza, il sindaco Alessandro Porco ha lanciato un esperimento sociale. Le case sfitte sono a disposizione degli avventori per il rilancio dell’economia locale, gratuitamente.

Anche a San Giovanni in Galdo, Molise, ci sono alloggi gratis per le vacanze estive grazie alla promozione dei ragazzi di “Amici del Morrutto”. L’associazione ha ristrutturato le case del vecchio borgo, che risalivano all’anno mille, arredandole: in 20 giorni sono arrivate più di 3mila richieste.