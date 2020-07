Marito e moglie di 52 e 55 anni sono morti a due giorni di distanza l'uno dall'altra a seguito di un incidente in moto avvenuto in provincia di Roma.

Alla fine non ce l’ha fatta nemmeno la 55enne Giuseppina Di Stasio, morta a due giorni di distanza dal marito Giuseppe Polvere dopo che entrambi erano rimasti coinvolti in un incidente stradale al chilometro 46 della via Appia a Velletri, in provincia di Roma.

Lo schianto è avvenuto nella serata di sabato 4 luglio, quando la moto sulla quale viaggiava la coppia di coniugi si è scontrata contro un’automobile che arrivava dalla direzione opposta e che avrebbe compiuto un sorpasso azzardato.





Incidente a Velletri, morti marito e moglie

Secondo la ricostruzione dell’incidente effettuata dalle forze dell’ordine, attorno alle ore 22:30 del 4 luglio la Harley Davidson della coppia si sarebbe scontrata con una Lancia Y che avrebbe eseguito un sorpasso azzardato in un punto della strada con scarsa visibilità. Il conducente del veicolo è rimasto ferito anch’egli anche se in maniera non grave, così come l’amico che si trovava seduto sul lato del passeggero.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, il 52enne Giuseppe Polvere è morto sul colpo per le ferite riportate, mentre la moglie Giuseppina era stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Ricoverata in gravi condizioni, la donna, di origine argentina ma residente in Italia da molti anni, è rimasta in prognosi riservata per due giorni fino a quando il quadro clinico non è irrimediabilmente peggiorato portandola alla morte nel pomeriggio di lunedì 6 luglio.

La coppia lascia due figlie di 20 e 26 anni.