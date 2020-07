Beccati in spiaggia senza vestiti: così diversi nudisti sono stati beccati sulle spiagge del lago di Lecco. Maxi-multe da 3.300 euro ciascuno.

Continua la stretta sui controlli da parte delle forze dell’ordine. Ma quanto avvenuto al lago di Lecco domenica 5 luglio è alquanto singolare: i militari hanno beccato dei bagnanti che non solo non indossavano la mascherina ma si mostravano come mamma li ha fatti.

Durante i controlli per evitare gli assembramenti sui lidi del lago di Lecco – presi d’assalto da migliaia di turisti – i carabinieri hanno sorpreso sei nudisti mentre prendevano il sole completamente senza veli.

Nudisti sul lago di Lecco: maxi-multa

Si tratta di tutti uomini, di età compresa tra i 43 e i 68 anni. Si tratta, nello specifico, di tre lecchesi e gli altri comaschi e varesini.

Il tutto è avvenuto tra due spiagge del lago di Lecco: a Pradello e nei pressi della centrale elettrica ad Abbadia Lariana.

I carabinieri non hanno potuto far altro che sanzionare i sei nudisti presenti sulle spiagge del lago di Lecco. E lo hanno fatto con una multa salatissima pari a 3.300 euro ciascuno. L’accusa è quella di atti contrari alla pubblica decenza, così come previsto dall’articolo 726 del codice penale.





Intanto, proseguono i controlli per evitare assembramenti da Coronavirus. Secondo quanto riferito dalla Prefettura i Lecco sono una settantina le persone identificate. Le zone quelle di Onno, del Moregallo, di Mandello del Lario e appunto di Abbadia, dove i carabinieri oltre a cercare di far rispettare le distanze e le misure di sicurezza hanno dovuto fare i conti anche con i nudisti presenti sul posto.