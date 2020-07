Un'undicenne rischia di annegare a Caltanissetta. Salvata in extremis ma è in gravi condizioni.

A Caltanissetta una ragazzina di 11 anni ha rischiato di annegare ed ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Doveva essere una giornata di mare tranquilla e divertente, ma dopo un tuffo in acqua nel Nisseno, sulla costa meridionale della Sicilia, tutto si è trasformato in un incubo.

Sono bastati pochi istanti e la vita di questa ragazzina è rimasta appesa ad un filo. L’undicenne è stata salvata in extremis ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi.

Caltanissetta, ragazzina rischia annegamento

L’episodio è accaduto questa mattina, 8 Luglio, sulle coste di Marina di Butera in provincia di Caltanissetta. La bambina era al mare e giocava in acqua, facendo i tuffi. Improvvisamente l’undicenne non è più riuscita a rimanere a galla e moltissimi bagnanti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno lanciato l’allarme.

La situazione è stata molto improvvisa, ma molte persone si sono buttate in acqua per cercare di aiutarla mentre rischiava di annegare e sono riusciti a trascinarla a riva.





Fondamentale l’intervento di un medico che si trovava nel luogo in cui è accaduto il fatto.

Ha messo immediatamente in atto le manovre rianimatori in attesa dell’arrivo dei soccorsi, che sono stati allertati subito. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa del 118, per via della gravità della situazione. La ragazzina è stata subito intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania, dove è ricoverata in gravi condizioni.