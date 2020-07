Un morto e un ferito, il tragico bilancio dell'incidente tra tir avvenuto sul tratto di Piacenza dell'A21.

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 8 lungo il tratto di Piacenza dell’A21, all’altezza dell’abitato di Rottofreno, al chilometro 149. I mezzi coinvolti nello scontro sono 3 tir e purtroppo c’è da registrare il decesso di uno dei conducenti e il ferimento di un altro di loro.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Alessandria. Da quanto trapelato fin qui, si apprende che i tre mezzi pesanti si sarebbero tamponati.

Incidente tra Tir a Piacenza: un morto

Lo scontro tra i tir sarebbe stato molto violento e a perdere la vita è stato il conducente del camion che era alla testa del tamponamento a catena.

La vittima è rimasta schiacciata all’interno della cabina di guida ed è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castel San Giovanni. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Seriamente ferito anche un’altro autista, trasportato all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza della Croce Rossa.





Per i soccorsi sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica dell’Ospedale di Castel San Giovanni e l’elisoccorso da Parma, con a bordo un medico rianimatore, atterrato in un campo vicino alla strada. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico fino al casello di Castel San Giovanni con gli addetti chiamati a rimuovere i mezzi pesanti dal tratto autostradale per poter consentire il ritorno ad una circolazione regolare.