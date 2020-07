La nuova ordinanza in vigore in Campania prevede l'obbligo di indossare le mascherine ai terminal e a bordo di mezzi di trasporto pubblici.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n.61 che disciplina l’utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi pubblici e nelle aree terminal del trasporto. Essa entrerà in vigore a partire da giovedì 9 luglio 2020.

Ordinanza in Campania sulle mascherine

Il provvedimento contiene in particolare l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale in tutte le aree terminal del trasporto pubblico, comprese banchine e binari, nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi e durante tutto il tragitto. Le società che gestiscono il trasporto pubblico saranno poi obbligate a vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina. Dovranno altresì adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo.

Nella giornata della sua entrata in vigore l’amministrazione regionale prenderà poi ulteriori decisioni in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo dei mezzi di trasporto su gomma e ferro. Nell’attesa vengono confermate le attuali limitazioni. L’ordinanza demanda poi ai sindaci la possibilità di adottare misure idonee ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione demaniale marittima assicurando il rispetto del necessario distanziamento e i controlli degli eventuali sbarchi.

Infine una norma relativa ai rientri in Campania dall’estero. Vincenzo De Luca ha a tal proposito richiamato gli enti competenti a vigilare sull’osservanza delle norme statali che obbligano all’isolamento domiciliare quanti rientrino da Stati terzi. Chi poi entrerà nel territorio regionale da zone che non appartengono all’area di Schengen dovrà essere sottoposto a tampone e/o test sierologico.