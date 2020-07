Tornano finalmente le carte da gioco sui tavolini dei bar, i quotidiani e riviste dai parrucchieri e centri estetici.

L’ultima conferenza delle regioni ha annunciato che si potrà tornare a giocare a carte nei bar, nei circoli e centri anziani, e sui tavolini delle sale d’aspetto di parrucchieri e centri estetici compariranno anche quotidiani e riviste, banditi durante le fasi più dure dell’emergenza coronavirus.

Giovanni Toti: “Le norme di distanziamento sociale devono essere rispettate sempre“.

Coronavirus, riviste e carte da gioco nei bar

Nei bar, circoli e sale d’aspetto tornerano finalmente le tanto amate carte da gioco, così come i quotidiani e le riviste nelle sale d’aspetto, dopo lo stop imposto dalle autorità per limitare il rischio di contagio. Un altro tassello di quella normalità perduta durante il lockdown e che la conferenza delle Regioni ha voluto rimettere al proprio posto.

Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha annunciato che d’ora in poi le carte da gioco potranno tornare nei bar, centri e circoli per anziani. Nei centri estetici e nelle sale d’aspetto torneranno le riviste sui tavolini, come completamento della fase 3.



Versione aggiornata

“I nostri tecnici hanno infatti preso in considerazione e previsto nella versione aggiornata delle linee guida la possibilità, dopo l’igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, da barbieri e acconciatori, ai centri esterici e circoli” ha spiegato Toti.

“In questi ultimi sarà consentito anche giocare a carte – aggiunge Toti – purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

Si consiglia la sostituzione frequente di mazzi vecchi con quelli nuovi“.