A Fiumicino 5 positivi al Coronavirus provenienti dal volo del Qatar arrivato mercoledì 8 luglio.

Coronavirus a Fiumicino: sono 5 i passeggeri risultati positivi tra i 97 autorizzati a sbarcare all’aeroporto capitolino dal volo Qatar Airways. A darne notizia è la Regione Lazio: “Cinque passeggeri positivi a tampone da volo Qatar: sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways.

I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento”.

Per quanto concerne i voli in arrivo a Fiumicino della Qatar Airways, nella giornata di giovedì 9 luglio non risulta alcun passeggero proveniente dal Bangladesh. I voli sono tenuti sotto stretto controllo sanitario dopo che nella giornata dell’8 luglio sono stati respinti 125 bengalesi arrivati con un volo Qatar. L’Enac ha dato ordine a tutti i vettori di non imbarcare passeggeri di origine bangladese su voli diretti in Italia.

Positivi al Coronavirus da volo Qatar

Dunque, 5 passeggeri su 97 provenienti dal Qatar sono risultati positivi al Coronavirus a Fiumicino. Intanto, l’ambasciatore del Bangladesh a Roma, Abdus Sohban Sikder, ha assicurato che non ci saranno problemi: “Stiamo lavorando con le autorità italiane per rintracciare i bengalesi sbarcati in Italia da inizio giugno, la situazione è sotto controllo”.



“Abbiamo dato indicazioni precise ai nostri concittadini – spiega l’ambasciatore bangladese – perché si sottopongano ai test. Sappiamo che ci sono delle persone infette e altre che potrebbero esserlo, ma si trovano già negli ospedali o negli hotel dove sono sottoposti alla quarantena. Credo che i voli non resteranno chiusi a lungo – continua – al momento sono sospesi solamente per una settimana. Credo che già dal 17 luglio i voli potrebbero ripartire con regolarità”.