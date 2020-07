Coronavirus, nel Lazio tra casi positivi da Canarie, Brasile e Milano

Tra i 28 nuovi contagi di coronavirus registrati nelle ultime ore nel Lazio, tre sono giunti nella regione da Milano, Brasile e dalle isole Canarie.

Provengono da Milano, dal Brasile e dalle Isole Canarie tre dei 28 casi di coronavirus registrati nelle ultime ore nel territorio della Regione Lazio, Di questi 28 infatti, 22 sono classificabili come casi d’importazione dei quali 18 provenienti dal Bangladesh, stato dal quale è stato disposto il divieto di ingresso in Italia nella giornata del 7 luglio dopo la scoperta di un focolaio proprio tra i membri della comunità bengalese di ritorno dal paese natale.





Coronavirus, nuovi casi nel Lazio

In merito al previsto innalzamento dell’indice di contagio a seguito dei passeggeri positivi rientrati in Italia, l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato ha commentato: “Ci aspettiamo nella valutazione settimanale un valore Rt ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione”.

Rimangono sorvegliati a tal proposito l’aeroporto di Fiumicino e l’Asl Roma 2, dove si stanno attualmente eseguendo i tamponi ai membri della comunità bengalese, che fino a questo momento hanno rivelato la presenza di 14 positivi.

Dei 28 nuovi contagi registrati nelle giornata del 9 luglio, 23 sono emersi soltanto nella zona di Roma mentre il passeggero rientrate dalle Isole Canarie è stato trovato positivo nell’Asl Roma 3.

L’uomo ha manifestato i sintomi del coronavirus non appena rientrato in Italia ed è stato immediatamente trasferito all’Istituto Lazzaro Spallanzani. Dalla Asl di Latina provengono invece i casi giunti da Milano, per il quale è stata avviata un’indagine epidemiologica, e dal Brasile, in quest’ultimo caso un link familiare che riguarda una bambina di 9 anni.