Il presidente di Radio Maria Emanuele Ferrario è morto a 90 anni: aveva trasformato l'emittente radiofonica da locale a internazionale.

Nella giornata di mercoledì 8 luglio si è spento Emanuele Ferrario, storico fondatore di Radio Maria di cui svolgeva tuttora l’incarico di presidente: l’uomo è morto all’età di 90 anni.

Emanuele Ferrario è morto

A dare la triste notizia è stata direttamente la pagina Facebook dell’emittente radiofonica il cui staff, primo tra tutti il direttore Livio Fanzaga lo ha così ricordato: “Fino all’ultimo ha lavorato per la radio.

Grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel mondo“.

Dopo aver lavorato nell’azienda casearia di famiglia, il Burrificio Campo dei Fiori di Daverio, nel 1986, a seguito della morte della consorte, entrò a far parte del mondo radiofonico assumendo l’anno seguente le redini della Radio. Un incarico che doveva essere temporaneo e che invece consentì a quella che era una piccola realtà parrocchiale di diventare prima di livello nazionale e poi internazionale.

L’emittente, con sede a Erba (comune in provincia di Como), è infatti ora presente in 77 nazioni in tutti e cinque i continenti. Ha 84 reti supportate da altre 22 stazioni radiofoniche in Africa che trasmettono nella lingua locale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli ascoltatori, da chi lo ha definito “una persona straordinaria che ha saputo rendere concreto il progetto di evangelizzazione della nostra Madre celeste” a chi ha parlato di lui come di “un uomo santo che ha compiuto un progetto di natura divina” da cui c’è solo da prendere esempio.