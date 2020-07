Meteo da incubo nel weekend del centro nord: temporali e venti sull'arco alpino sia sabato che domenica.

Luglio e con esso l’estate si avvia nel suo momento più vivo, quello in cui le spiagge si riempiono e molti italiani vanno in ferie. Uno sguardo al meteo del fine settimana potrebbe sembrare dunque superfluo visto che il quadro climatico sembra ormai avere i connotati tipici della piena estate, ma purtroppo non è così.

Nel prossimo weekend il meteo non sarà dei migliori, almeno nelle regioni centro settentrionali, con forti sfuriate di temporali dovuti ad una nuova sventagliata fresca di Bora condita da raffiche di vento fino a 90 km/h.

Il meteo del weekend tra temporali e vento

Sui rilievi alpini già da venerdì si potrà assistere ai primi segnali temporaleschi, mentre nel corso della giornata di sabato l’ingerenza temporalesca si farà via via sempre più marcata, a partire dall’arco alpino, per poi estendersi entro la serata anche alle pianure del nordest e a quelle lombarde.

Tra la tarda serata e le prime ore della successiva notte, forti temporali colpiranno anche l’Emilia Romagna per poi dirigersi molto rapidamente verso l’area adriatica del centro, segnatamente sulle Marche. Nel contempo si attiveranno forti raffiche di Bora, specie al nordest, dove potranno raggiungere anche i 90 km/h, con conseguente aumento del moto ondoso.

La giornata di domenica sarà dunque sostenuta da fresche correnti nord-orientali che porteranno residui piovaschi al mattino sulle regioni del nordovest, specie sui rilievi e una lieve instabilità sul resto del nord e sui rilievi marchigiani.

Nel corso del pomeriggio avremo ancora un tempo spiccatamente dinamico sui comparti occidentali del nord e qualche nota d’instabilità accompagnata da alcuni rovesci tra Marche ed Abruzzo. Altrove il sole splenderà senza particolari problemi, in un contesto di clima un po’ meno caldo al sud e addirittura “frizzante” e ventilato al nord e sui comparti adriatici del centro.

Un’Italia decisamente divisa a metà.