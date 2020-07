Naya Rivera scomparsa dopo una gita in barca: ritrovato il figlio

Naya Rivera è scomparsa dopo una gita in barca. Ritrovato il figlio dell'attrice di Glee.

Naya Rivera, star di Glee, è scomparsa dopo una gita in barca con suo figlio. L’attrice, che nella famosa serie interpretava Santana Lopez, ha deciso di fare una piccola gita in barca sul lago Piru, nella contea di Ventura, in California, in compagnia del suo bambino.

Dopo questa gita in barca dell’attrice non si sa più nulla, sembra essere scomparsa nel nulla e si inizia a temere il peggio. Ne hanno dato notizia i principali portali di intrattenimento americani, nella quale si legge anche che il figlio dell’attrice, Josey Hillis Dorsey, che ha solo quattro anni, è stato ritrovato sano e salvo, addormentato sulla barca che hanno preso a noleggio.

Visualizza questo post su Instagram at this point we just vibin y’all Un post condiviso da Naya Rivera (@nayarivera) in data: 5 Lug 2020 alle ore 2:18 PDT

Naya Rivera è scomparsa

Il figlio di Naya Rivera, nonostante sia davvero molto piccolo, ha spiegato ai soccorritori dove dovevano cercare la sua mamma, che si è tuffata in acqua senza giubbotto salvagente e non è più riemersa. I soccorsi sono stati allertati da un uomo in barca che ha visto il bambino dormire da solo in mezzo al Lago. Il piccolo è stato subito recuperato e affidato alla famiglia, mentre le ricerche della madre continuano, anche se purtroppo di teme il peggio.





Questa potrebbe essere l’ennesima tragedia associata al cast di Glee, in seguito al triste destino di Corey Monteith e Mark Salling. Ci sono state diverse polemiche sui comportamenti di Lea Michele, ma la stessa Naya Rivera è finita al centro del gossip per i suoi problemi con la giustizia e con l’ex marito, l’attore Ryan Dorsey, padre di suo figlio.

Per il momento la famiglia, gli amici e i colleghi rimangono appesi alla speranza che presto si possa ritrovare sana e salva.